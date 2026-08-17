Vergunningsaanvraag pand Hamstraat in Grave stopgezet

De gemeente Land van Cuijk heeft besloten de vergunningsaanvraag voor wijzigingen aan een pand aan de Hamstraat 21 in Grave niet verder te behandelen. Het besluit is op 12 augustus genomen.

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De aanvraag had betrekking op het aanpassen van de indeling en gevels van het pand. Ook activiteiten zoals sloopwerkzaamheden binnen een beschermd stadsgezicht en technische bouwactiviteiten maakten deel uit van de plannen. Het zaaknummer van de aanvraag was Z2026-00003894.

Het pand bevindt zich aan de Hamstraat in Grave. Het besluit om de aanvraag stop te zetten is genomen door het college van burgemeester en wethouders. Belanghebbenden hebben tot en met 23 september de mogelijkheid om bezwaar te maken.