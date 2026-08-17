Aanbouw en sloop achterbouw bij woning in Boxmeer aangevraagd

In Boxmeer is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een aanbouw en het deels slopen van de achterbouw van een woning aan Roodstaart 17.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de werkzaamheden is op 12 augustus 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk. Het gaat om een technische bouwactiviteit waarbij een aanbouw wordt gerealiseerd en een deel van de achterbouw wordt gesloopt.

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de standaard procedure. Binnen acht weken volgt een besluit, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken.