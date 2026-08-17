Nieuwe verordening begraafplaatsen Land van Cuijk vastgesteld

De gemeente Land van Cuijk heeft een nieuwe beheerverordening vastgesteld voor de gemeentelijke begraafplaatsen. Deze vervangt de verordening uit 2023 en treedt in werking na bekendmaking.

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De nieuwe verordening, aangenomen door de gemeenteraad op 25 juni 2026, regelt het beheer en de inrichting van elf begraafplaatsen in de regio. Onder meer zijn er bepalingen opgenomen over grafrechten, onderhoud, en regels voor particuliere en algemene graven. Ook bevat de verordening specifieke voorschriften voor natuurbegraafplaatsen.

Een opvallende wijziging is dat grafrechten voor natuurgrafvelden nu standaard een termijn van vijftig jaar krijgen, terwijl voor andere particuliere graven termijnen van tien, twintig of dertig jaar gelden. De gemeente behoudt daarnaast een lijst van historisch waardevolle graven, die bij ruimingen apart worden beoordeeld.

De verordening is gebaseerd op nationale richtlijnen en biedt het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid om aanvullende regels vast te stellen. Het document is bedoeld om orde, rust en respect op de begraafplaatsen te waarborgen.