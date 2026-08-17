Bedrijf in Son en Breugel breidt activiteiten uit

De Brug Ramen en Kozijnen B.V. in Son en Breugel heeft gemeld dat zij hun werkzaamheden uitbreiden naar een naastgelegen pand op bedrijventerrein Ekkersrijt.

Gevonden voor jou

Het bedrijf De Brug Ramen en Kozijnen B.V., gevestigd op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son en Breugel, heeft op 30 juli 2026 een melding gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. Het gaat om het mechanisch bewerken, reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen. Deze activiteiten worden uitgebreid naar een naastgelegen pand op Ekkersrijt 2011.

Een melding zoals deze is puur informatief en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar. De melding is gekoppeld aan de zaaknummers Z-2026-012769 en Z-2026-012770. Deze nummers zijn belangrijk bij eventuele correspondentie.