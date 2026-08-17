Bouwplan 50 woningen in Bavel vertraagd door onvolledige aanvraag

De bouw van 45 appartementen en 5 woningen in Bavel loopt vertraging op. De aanvraag is nog niet volledig, waardoor de gemeente Breda de beslistermijn heeft opgeschort.

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De gemeente Breda heeft een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van 45 appartementen en 5 grondgebonden woningen aan Nieuw Tervoort in Bavel. De vergunning is aangevraagd voor bouwwerkzaamheden en technische bouwactiviteiten.

Op 13 augustus 2026 heeft de gemeente de aanvrager gevraagd om aanvullende gegevens aan te leveren. Hierdoor is de beslistermijn maximaal zes weken opgeschort. Tijdens deze periode kan er geen bezwaar worden ingediend.

Een omgevingsvergunning is nodig voor bouw- en sloopwerkzaamheden, maar ook voor het aanleggen van terreinen of het kappen van bomen. Zodra de vergunning compleet en eventueel verleend is, publiceert de gemeente een nieuw bericht. Pas dan is het mogelijk bezwaar te maken.

Voor vragen over de aanvraag kun je terecht op de website van de gemeente Breda of bellen met het algemene nummer van de gemeente.