Weekmarkt Teteringen verhuist tijdelijk naar Laarakker

De weekmarkt in Teteringen wordt op 28 augustus eenmalig verplaatst van het Willem Alexanderplein naar Laarakker. Het besluit is vorige week genomen door burgemeester en wethouders.

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De tijdelijke verhuizing van de weekmarkt in Teteringen vindt plaats op maandag 28 augustus van zes uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags. Het besluit is genomen op basis van artikel 3 van het Marktreglement.

De nieuwe locatie voor de markt is Laarakker in Teteringen. Dit is een eenmalige wijziging van de gebruikelijke plek op het Willem Alexanderplein. Het is nog niet bekend of er in de toekomst meer veranderingen komen.