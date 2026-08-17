Evenement in Margarethastraat Bavel op 29 augustus

Op 29 augustus vindt een evenement plaats aan de Margarethastraat in Bavel. De vergunning is verleend voor activiteiten van één uur ’s middags tot half elf ’s avonds.

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De Margarethastraat in Bavel wordt op dinsdag 29 augustus het toneel van een evenement waarvoor inmiddels een vergunning is afgegeven. Het evenement vindt plaats bij Margarethastraat 1 en duurt van één uur ’s middags tot half elf ’s avonds.

De vergunning heeft kenmerk Z2026-005448. Er zijn geen details bekendgemaakt over de aard van de activiteiten, maar het evenement is gemeld en goedgekeurd door de gemeente.