Navigatie overslaan
Ontdek

Evenement in Margarethastraat Bavel op 29 augustus

Vandaag om 09:29

Op 29 augustus vindt een evenement plaats aan de Margarethastraat in Bavel. De vergunning is verleend voor activiteiten van één uur ’s middags tot half elf ’s avonds.

Gevonden voor jou

De Margarethastraat in Bavel wordt op dinsdag 29 augustus het toneel van een evenement waarvoor inmiddels een vergunning is afgegeven. Het evenement vindt plaats bij Margarethastraat 1 en duurt van één uur ’s middags tot half elf ’s avonds.

De vergunning heeft kenmerk Z2026-005448. Er zijn geen details bekendgemaakt over de aard van de activiteiten, maar het evenement is gemeld en goedgekeurd door de gemeente.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Breda

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.