Mensen in Deurne gebeld door ‘Interpol’, politie waarschuwt: ‘Hang op!’

Meerdere inwoners van de gemeente Deurne zijn afgelopen week gebeld door oplichters die zich voordoen als medewerkers van Interpol. Slachtoffers werden gebeld door een Nederlands 06-nummer. Vervolgens kregen ze een Engelstalige tekst te horen met de boodschap dat ze verdachte zijn in een onderzoek van de Europese internationale politie.

Na het afluisteren van dit bandje wordt de slachtoffers gevraagd via een snelkeuzemenu een nummer in te toetsen, waarna ze worden verbonden met een zogenaamde medewerker. Die probeert hen vervolgens onder druk te zetten en vraagt onder meer naar persoonsgegevens en identiteitsgegevens, bankrekeningen, eventuele cryptorekeningen en wallets, zo is te lezen bij de Deurne Media Groep .

"Daarna wordt het écht gevaarlijk", benadrukt de politie. "Om je zogenaamd te helpen of je gegevens te controleren, wordt gevraagd software zoals AnyDesk of TeamViewer te installeren. Daarmee geef je de oplichter op afstand toegang tot je telefoon of computer. Vervolgens kunnen zij proberen toegang te krijgen tot je bankrekening of cryptowallet om geld of crypto weg te sluizen."

De politie adviseert mensen die een dergelijk telefoontje ontvangen om meteen de verbinding te verbreken. "Geef geen persoonsgegevens, bankgegevens of informatie over crypto door en installeer geen programma’s op verzoek van de beller."

'Zo snel mogelijk contact met bank en politie'

De politie benadrukt dat Interpol je nooit op deze manier belt om je te laten identificeren of je geldzaken te controleren. “Heb je toch gegevens gedeeld, software geïnstalleerd of geld overgemaakt? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je bank en de politie.