Ingetrokken aanvraag voor container in Kerkstraat Eindhoven

Een aanvraag voor het plaatsen van een open container aan de Kerkstraat in Eindhoven is ingetrokken. Het besluit is op 13 augustus 2026 verstuurd.

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De aanvraag ging om het gebruik van de openbare ruimte op Kerkstraat 44 in Eindhoven. Het betrof een flitsvergunning, een snelle procedure voor tijdelijke objecten zoals containers of steigers.

Het besluit om de aanvraag in te trekken is genomen door de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Het zaaknummer van de aanvraag was EHV-ZP2026-007760. Verdere stappen zijn niet mogelijk zonder schriftelijk bezwaar.