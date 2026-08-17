Omgevingsvergunning Asten geweigerd voor boomkap

De gemeente Asten heeft een aanvraag voor het kappen van een boom aan de Wilhelminastraat 24 geweigerd. De aanvraag was ingediend vanwege overlast door duizendknoop. Het besluit is genomen op 13 augustus.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders van Asten heeft besloten geen toestemming te geven voor het kappen van een boom aan de Wilhelminastraat. De boom zou worden verwijderd vanwege de groei van duizendknoop, een plant die bekend staat om zijn hardnekkige verspreiding.

De aanvraag voor de vergunning was op 10 juni 2026 ingediend. Het besluit is op 13 augustus genomen en dezelfde dag nog verzonden. De beschikking en bijbehorende stukken zijn digitaal in te zien bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.