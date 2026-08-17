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Transportverdeelstation krijgt vergunning in Loon op Zand
Vandaag om 09:41
In Loon op Zand is toestemming verleend voor het plaatsen van een transportverdeelstation. Het station komt aan de Scorpius op perceel sectie E, nummer 6036.
De gemeente Loon op Zand heeft een vergunning afgegeven voor de bouw van een transportverdeelstation. Dit station wordt geplaatst aan de Scorpius, op een perceel dat behoort tot sectie E, nummer 6036.
De vergunning is op 13 augustus 2026 verzonden naar de aanvrager. Het transportverdeelstation gaat een belangrijke rol spelen in het verdelen van elektriciteit in de omgeving.
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