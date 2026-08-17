Mishandeling bij Tilburgse nachtclub: politie zoekt deze vier mannen

Vier mannen die vorig jaar bij een nachtclub in Tilburg twee beveiligers zouden hebben mishandeld, zijn nog steeds spoorloos. De politie heeft daarom nu herkenbare camerabeelden van de mannen gedeeld.

De mishandeling gebeurde op 31 mei 2025 bij een club aan de Burgemeester Brokxlaan. Twee beveiligers waren daar aan het werk. Rond kwart voor elf sloten zij de poorten bij de ingang: twee uur voor het einde van het evenement, zoals afgesproken.

Een van de verdachten was het daar niet mee eens. Hij liep naar buiten en wilde de poort zelf openen voor bekenden van hem. Er ontstond een korte woordenwisseling met een van de beveiligers, vervolgens liep de situatie snel uit de hand

Een groep van zeven mannen kwam op de twee beveiligers af. Er ontstond een vechtpartij. Eerst werd één beveiliger geslagen. Hij liep een bloedneus en een bloedend oor op en hij werd misselijk. Toen zijn collega hem wilde helpen, begonnen de mannen met hun vuisten op zíjn hoofd in te slaan.

Deel van de groep al opgepakt

Drie mannen werden eerder al door de politie opgepakt. Vier andere verdachten kregen nog de tijd zich alsnog te melden, maar hebben dat niet gedaan. Daarom heeft de politie nu herkenbare camerabeelden van hen gedeeld.