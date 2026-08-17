Monumentale boerderij in Huisseling krijgt nieuwe bestemming

Burgemeester en wethouders van Oss hebben een ontwerpbesluit genomen om een monumentale boerderij aan de Hamstraat in Huisseling te verbouwen en restaureren.

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Het gaat om een pand aan de Hamstraat 4 in Huisseling, dat onder de categorie monument valt. Het ontwerpbesluit is een belangrijke stap in het proces om de boerderij een nieuwe bestemming te geven. De plannen richten zich op het behoud van het historische karakter van het gebouw.

Het besluit is gepubliceerd en de stukken zijn zes weken lang in te zien. Hiermee krijgen inwoners de kans om het ontwerp te bekijken. Wie vragen heeft over het besluit, kan contact opnemen met de gemeente Oss voor meer informatie.