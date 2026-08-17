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Beslistermijn verlengd voor bouwplannen in Rijsbergen
Vandaag om 09:48
De gemeente Zundert heeft de beslistermijn voor een bouwvergunning in Rijsbergen verlengd met maximaal zes weken.
Het gaat om een aanvraag voor het wijzigen van de constructie op een locatie aan de Overasebaan 25 in Rijsbergen. Deze aanvraag, met zaaknummer 0879ZV202600758, is ingediend voor een technische bouwactiviteit.
Met de verlenging wil de gemeente meer tijd nemen om de aanvraag zorgvuldig te beoordelen. Het besluit is op 13 augustus 2026 genomen en heeft geen invloed op de mogelijkheid tot bezwaar of beroep.
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