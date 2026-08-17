Gemeente Reusel-De Mierden trekt vergunning veehouderij in

De gemeente Reusel-De Mierden heeft besloten de omgevingsvergunning voor een veehouderij aan De Gagel 20 in Hooge Mierde volledig in te trekken. Het ontwerpbesluit is afgelopen donderdag genomen.

Gevonden voor jou

De intrekking betreft het veebestand van de veehouderij, zoals aangevraagd op 10 november 2025. Het besluit heeft zaaknummer Z-2025-017248 en werd op 13 augustus 2026 officieel vastgesteld.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen tot zes weken na bekendmaking ter inzage bij de gemeente. De exacte locatie en tijden van inzage staan vermeld op de gemeentelijke website. Digitaal zijn de documenten te bekijken via het publicatieblad op officielebekendmakingen.nl.