Melding grondgebruik in Sterksel na sloop stallen

Grondbalans B.V. heeft een melding gedaan om grond aan te vullen op Turfven 1 in Sterksel. Dit gebeurt na de sloop van stallen, om het terrein weer op maaiveldhoogte te brengen.

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De melding is op 12 augustus 2026 ontvangen door de gemeente Heeze-Leende. Volgens het Besluit activiteiten leefomgeving, ook wel Bal genoemd, gaat het om het toepassen van grond. Hierbij wordt grond gebruikt om het terrein gelijk te maken aan de omliggende bodem, bijvoorbeeld na sloopwerkzaamheden.

Het gaat om een activiteit op Turfven 1 in Sterksel, waarbij geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de melding. Het verzoek is geregistreerd onder het nummer 2026081200749 en gekoppeld aan zaaknummer Z-2026-013025.