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Vergunningaanvraag voor kappen van dode bomen in Heeze
Vandaag om 09:52
In Heeze is een vergunning aangevraagd voor het kappen van dode bomen op twee percelen. De gemeente ontving de aanvraag op 13 augustus.
De aanvraag omgevingsvergunning betreft het vellen van dode bomen op de percelen Heeze/A/5950 en 5951. Dit staat geregistreerd onder zaaknummer 512338.
Het gaat om een kennisgeving van ontvangst. De plannen liggen niet ter inzage en er kan niet formeel op gereageerd worden.
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