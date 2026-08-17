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Rundveehouderij in Leende vraagt vergunningintrekking aan
Vandaag om 09:52
Een rundveehouderij in Leende heeft een aanvraag gedaan om de omgevingsvergunning te laten intrekken. Dit gebeurt vanwege de LBV-regeling.
De aanvraag is ingediend door de rundveehouderij aan Bruggerhuizen 9 in Leende. Het bedrijf wil dat de bestaande vergunning wordt ingetrokken in het kader van de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties (LBV). Deze regeling is bedoeld om veehouders vrijwillig te laten stoppen, om stikstofuitstoot te verminderen.
De gemeente Heeze-Leende heeft de aanvraag ontvangen op 4 augustus 2026. Het college van burgemeester en wethouders behandelt de aanvraag volgens de regels van de Omgevingswet. Na besluitvorming wordt er een mogelijkheid geboden om eventuele bezwaren kenbaar te maken.
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