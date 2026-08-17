Navigatie overslaan
Ontdek

Rundveehouderij in Leende vraagt vergunningintrekking aan

Vandaag om 09:52

Een rundveehouderij in Leende heeft een aanvraag gedaan om de omgevingsvergunning te laten intrekken. Dit gebeurt vanwege de LBV-regeling.

Gevonden voor jou

De aanvraag is ingediend door de rundveehouderij aan Bruggerhuizen 9 in Leende. Het bedrijf wil dat de bestaande vergunning wordt ingetrokken in het kader van de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties (LBV). Deze regeling is bedoeld om veehouders vrijwillig te laten stoppen, om stikstofuitstoot te verminderen.

De gemeente Heeze-Leende heeft de aanvraag ontvangen op 4 augustus 2026. Het college van burgemeester en wethouders behandelt de aanvraag volgens de regels van de Omgevingswet. Na besluitvorming wordt er een mogelijkheid geboden om eventuele bezwaren kenbaar te maken.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Heeze-Leende

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.