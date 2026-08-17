Sterkselseweg in Heeze drie dagen afgesloten voor onderhoud

De Sterkselseweg in Heeze is van woensdag 26 augustus tot en met vrijdag 28 augustus afgesloten voor onderhoud. Het gaat om het traject tussen De Kluis en De Boelakkers. Gedurende deze dagen wordt onder meer een nieuwe asfaltlaag aangebracht. Voor verkeer is een omleidingsroute ingesteld.

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De werkzaamheden aan de Sterkselseweg zijn nodig om de kwaliteit en levensduur van de weg te verbeteren. Naast het vervangen van de asfaltdeklaag worden ook aanvullende reparaties uitgevoerd waar dat nodig is. De weg wordt afgesloten tussen de aansluiting met De Kluis en de kruising met De Boelakkers.

Op woensdag 26 augustus starten de voorbereidende werkzaamheden. Hierbij worden onder andere de belijning verwijderd, het asfalt gefreesd en het wegdek gereinigd. Op donderdag 27 augustus wordt het nieuwe asfalt aangebracht, waardoor aanliggende percelen die dag niet met de auto bereikbaar zijn. Op vrijdag 28 augustus worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd, zoals het aanbrengen van wegmarkeringen. Daarna gaat de weg weer open.

Tijdelijke omleiding

Gedurende de werkzaamheden wordt het doorgaande verkeer omgeleid via Ginderover, Industrieweg en De Boelakkers. De gemeente vraagt om begrip voor eventuele overlast en bedankt bewoners en weggebruikers voor hun medewerking.

Om alles veilig en soepel te laten verlopen, wordt bewoners gevraagd geen voertuigen of obstakels op of langs de weg te plaatsen. Hulpdiensten blijven in geval van nood altijd toegang houden tot de omgeving.