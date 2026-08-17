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Commerciële ruimte in Schijndel wordt mogelijk woning
Vandaag om 09:53
De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen om een commerciële ruimte aan de Boschweg in Schijndel te veranderen in een woning.
Op 12 augustus 2026 heeft de gemeente Meierijstad een aanvraag geregistreerd voor het transformeren van een commerciële ruimte naar een woning. Het gaat om het pand aan Boschweg 124 in Schijndel.
De aanvraag wordt behandeld volgens de standaardprocedure. Binnen acht weken na ontvangst neemt de gemeente een besluit, tenzij er aanvullende gegevens nodig zijn of de termijn wordt verlengd. Het zaaknummer voor deze aanvraag is OW-2026-3893.
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