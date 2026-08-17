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Omgevingsvergunning voor Tilburg ingetrokken

Vandaag om 09:56

De gemeente Tilburg heeft besloten om de omgevingsvergunning voor de hoek Brakman en Rodenberg in te trekken. Het besluit is op 12 augustus 2026 genomen en heeft betrekking op het plaatsen van twee putkelders.

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Het intrekken van de vergunning betekent dat de geplande activiteiten op deze locatie niet doorgaan. De betreffende vergunning was geregistreerd onder zaaknummer Z2025-00006745 en geldt voor sectie F 6819 in Tilburg.

Dit besluit kan gevolgen hebben voor de omgeving, omdat de geplande veranderingen nu worden stopgezet. Het intrekken van een vergunning gebeurt soms als de activiteiten niet meer voldoen aan de voorwaarden of als er andere redenen zijn om de vergunning te wijzigen.

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