Mobiel puinbreken gepland in Udenhout

Bij een locatie aan de Kreitenmolenstraat in Udenhout wordt mobiel puinbreken uitgevoerd. Dit is gemeld bij de gemeente Tilburg en afgehandeld op 12 augustus.

Gevonden voor jou

Het gaat om het breken van bouw- en slooppuin tot granulaat met een mobiele machine. Deze werkzaamheden zijn toegestaan in week 36 tot en met week 42 van 2026, met een maximale duur van vijf werkdagen.

De melding is gedaan op 27 juli en heeft het zaaknummer Z2026-00020883. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.