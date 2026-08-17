Advertentie
Reclame op terrasafscheiding aangevraagd in Geldrop
Vandaag om 09:56
Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van reclame op een terrasafscheiding aan het Sint Jozefplein 1A in Geldrop. De aanvraag is op 12 augustus ontvangen.
De aanvraag gaat over het toevoegen van reclame op een bestaande terrasafscheiding bij een pand aan het Sint Jozefplein in Geldrop. Het betreft zaaknummer 17713822738.
Op dit moment kan er nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas nadat er een besluit is genomen over de vergunning.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie