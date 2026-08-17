Reclame op terrasafscheiding aangevraagd in Geldrop

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van reclame op een terrasafscheiding aan het Sint Jozefplein 1A in Geldrop. De aanvraag is op 12 augustus ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag gaat over het toevoegen van reclame op een bestaande terrasafscheiding bij een pand aan het Sint Jozefplein in Geldrop. Het betreft zaaknummer 17713822738.

Op dit moment kan er nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas nadat er een besluit is genomen over de vergunning.