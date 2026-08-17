Vergunningsaanvraag voor dakkapellen in Geldrop

Op de Eeuwselstraat in Geldrop is een aanvraag gedaan voor een vergunning om dakkapellen te plaatsen aan de voor- en achterkant van een woning.

Gevonden voor jou

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft op 11 augustus een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van dakkapellen aan beide zijden van een woning aan de Eeuwselstraat. Het betreft een verzoek voor een omgevingsvergunning.

In deze fase is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Dit kan pas nadat de gemeente een besluit heeft genomen over de aanvraag. Voor vragen over het proces of andere informatie kun je contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer (040) 289 38 93.