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Bomenkap aangevraagd aan Kluizerdijk in Valkenswaard

Vandaag om 09:56

Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van twee populieren bij Kluizerdijk 25 in Valkenswaard. De aanvraag werd op 13 augustus 2026 door de gemeente ontvangen.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft het vellen van houtopstanden, specifiek twee populieren op de locatie bij Kluizerdijk 25, 5554XA Valkenswaard. Het dossier is geregistreerd onder zaaknummer 512410.

Deze melding is een kennisgeving van de ontvangst van de aanvraag. Formeel reageren op de plannen is niet mogelijk, en de documenten liggen niet ter inzage.

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