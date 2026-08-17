Advertentie
Bomenkap aangevraagd aan Kluizerdijk in Valkenswaard
Vandaag om 09:56
Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van twee populieren bij Kluizerdijk 25 in Valkenswaard. De aanvraag werd op 13 augustus 2026 door de gemeente ontvangen.
De vergunning betreft het vellen van houtopstanden, specifiek twee populieren op de locatie bij Kluizerdijk 25, 5554XA Valkenswaard. Het dossier is geregistreerd onder zaaknummer 512410.
Deze melding is een kennisgeving van de ontvangst van de aanvraag. Formeel reageren op de plannen is niet mogelijk, en de documenten liggen niet ter inzage.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie