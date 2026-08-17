Nieuwe subsidieregeling voor politieke partijen in Geldrop-Mierlo

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo hebben een subsidieregeling ingevoerd om decentrale politieke partijen financieel te ondersteunen. De regeling, die op 1 juli 2026 ingaat, is bedoeld om de democratie te versterken en transparantie te bevorderen.

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De subsidieregeling richt zich op politieke partijen die bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen minstens één zetel hebben behaald. Het subsidiebedrag is vastgesteld op 634 euro per zetel per jaar. Politieke partijen kunnen dit geld gebruiken voor activiteiten zoals scholing, ledenwerving en verkiezingscampagnes.

De regeling loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar en is gebaseerd op een model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Transparantie is een belangrijke voorwaarde: partijen moeten financiële verslagen en activiteitenrapportages openbaar maken.

Deze tijdelijke regeling vervalt zodra de landelijke Wet op de politieke partijen in werking treedt. Tot die tijd kunnen decentrale politieke partijen in Geldrop-Mierlo subsidie aanvragen om hun activiteiten te versterken en inwoners beter bij de lokale politiek te betrekken.