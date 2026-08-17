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Populier gekapt: vergunning aangevraagd in Valkenswaard

Vandaag om 09:56

Een vergunning is aangevraagd voor het kappen van een populier aan de Pater Aartslaan in Valkenswaard. De aanvraag is op 13 augustus 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

Op locatie Pater Aartslaan, postcode 5556WX in Valkenswaard, is een aanvraag ingediend voor het vellen van een populier. Het gaat om een omgevingsvergunning met zaaknummer 512407.

De aanvraag betreft het kappen van één boom en valt onder het onderdeel ‘vellen van houtopstanden’. Dit is een kennisgeving van de ontvangst van de aanvraag. De plannen liggen niet ter inzage en er kan niet formeel op gereageerd worden.

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