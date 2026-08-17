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Valkenswaard: aanvraag voor kappen van Tamme Kastanje

Vandaag om 09:56

In Valkenswaard is een aanvraag ingediend om een Tamme Kastanje aan de Wezelstraat te kappen.

Gevonden voor jou

De gemeente Valkenswaard heeft op 12 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor het kappen van een boom. Het gaat om een Tamme Kastanje aan de Wezelstraat, ter hoogte van huisnummer 4. Het dossier heeft zaaknummer 512403.

De aanvraag betreft het vellen van houtopstanden, een formele term voor het verwijderen van bomen. Dit is een kennisgeving van de aanvraag, wat betekent dat de plannen niet ter inzage liggen en er geen mogelijkheid is tot reactie.

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