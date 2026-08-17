Vergunningsaanvraag voor ATB-toertochten in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning voor ATB-toertochten op 11 november 2026 en 10 januari 2027.

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Op 12 augustus 2026 heeft de gemeente Valkenswaard een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning. De vergunning betreft twee ATB-toertochten, gepland op 11 november 2026 en 10 januari 2027. Het evenement staat gepland bij Frans van Beststraat 7A in Valkenswaard.

Het gaat om een kennisgeving van de aanvraag, die is geregistreerd onder zaaknummer 0000512071. De plannen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk om formeel te reageren.