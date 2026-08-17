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Zevenbergen: aanvraag voor warmtepompen op Hazeldonkse Zandweg

Vandaag om 09:56

Op Hazeldonkse Zandweg 97a in Zevenbergen is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van lucht-water warmtepompen. De aanvraag is op 12 augustus 2026 ontvangen door de gemeente Moerdijk.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het installeren van warmtepompen die energie uit de lucht gebruiken om water te verwarmen. Deze techniek wordt vaak toegepast voor duurzame verwarming van woningen of gebouwen.

Burgemeester en wethouders van Moerdijk behandelen deze aanvraag volgens de standaard procedure. Het is op dit moment niet mogelijk om bezwaar te maken, dat kan pas als er een beslissing is genomen.

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