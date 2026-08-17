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Brabant Water slaat zoutzuur op in Zevenbergen
Vandaag om 09:56
Brabant Water heeft toestemming gekregen om zoutzuur op te slaan aan de Koekoeksedijk in Zevenbergen. Het gaat om twee tanks van elk 1.000 liter. De melding is afgehandeld op 11 augustus.
Het waterbedrijf Brabant Water mag zoutzuur opslaan aan de Koekoeksedijk 2 in Zevenbergen. Zoutzuur is een gevaarlijke stof en valt onder ADR-klasse 8, verpakkingsgroep II. Hiervoor worden twee IBC-tanks gebruikt, elk met een inhoud van 1.000 liter.
De melding werd op 30 juni gedaan en heeft inmiddels het zaaknummer Z2026-00020578 gekregen. Het proces is op 11 augustus afgerond. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze beslissing.
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