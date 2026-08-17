Valkenswaard stelt subsidie in voor lokale politieke partijen

De gemeente Valkenswaard heeft een subsidieregeling vastgesteld om lokale politieke partijen te ondersteunen. Het doel is om de democratie te versterken en financiële transparantie te bevorderen.

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Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard heeft de Subsidieregeling decentrale politieke partijen Valkenswaard 2026 goedgekeurd. Deze regeling biedt financiële steun aan partijen die bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen minstens één zetel hebben behaald.

De subsidie kan worden gebruikt voor activiteiten zoals politieke scholing, informatievoorziening, verkiezingscampagnes en het betrekken van inwoners bij de politiek. Het bedrag per zetel is vastgesteld op 488 euro per jaar. De regeling loopt vooruit op de landelijke Wet op de politieke partijen en treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 juli 2026.