Tank Terminal Moerdijk vraagt vergunning aan voor milieuwijzigingen

Tank Terminal Moerdijk heeft een vergunning aangevraagd voor aanpassingen aan hun locatie aan de Appelweg in Moerdijk. Het gaat onder meer om een extra stoomketel, veranderingen in afvalwaterlozing en nieuwe niveaubewaking van tanksilo's.

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De aanvraag betreft een vergunning voor milieubelastende activiteiten, waaronder het opslaan van vloeistoffen in tanks en het verwerken van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen. Ook worden er wijzigingen doorgevoerd in de vetsmelterij, losplaats en opwarmplaats voor containers.

De gemeente Moerdijk heeft deze aanvraag ontvangen op 16 juli 2026. Na een besluit over de vergunning wordt het mogelijk om bezwaren in te dienen. Het gekoppelde zaaknummer is Z2026-00019257.