Nieuw dakkapel gepland aan Teunisbloem in Zevenbergen

Op Teunisbloem 7 in Zevenbergen is een vergunning aangevraagd voor een nieuw dakkapel aan de voorkant van het dak. De aanvraag is op 12 augustus binnengekomen bij de gemeente Moerdijk.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een dakkapel aan het voordakvlak van de woning. Het project is gemeld bij burgemeester en wethouders van Moerdijk en wordt volgens de standaard procedure behandeld.

Op dit moment kunnen inwoners geen bezwaar maken tegen deze aanvraag. Dit is pas mogelijk als de gemeente een besluit heeft genomen over de vergunning. Voor wie meer wil weten, is de aanvraag na afspraak in te zien bij het gemeenteteam dat zich bezighoudt met veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving.