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Uitbreiding Gasyard-terrein met waterstofinstallaties in Veldhoven

Vandaag om 09:56

Er is een aanvraag ingediend om het Gasyard-terrein in Veldhoven uit te breiden. Dit omvat een waterstoftank en opstelplaatsen voor waterstof tubetrailers.

Gevonden voor jou

Op 3 augustus heeft de gemeente Veldhoven een verzoek ontvangen om het Gasyard-terrein aan De Run 6361 uit te breiden. De plannen omvatten de aanleg van een waterstoftank en speciale opstelplaatsen voor waterstof tubetrailers, grote transportcontainers voor waterstofgas.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01358. Het document is niet vrij ter inzage, maar kan op verzoek worden bekeken. Belangstellenden kunnen contact opnemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Veldhoven.

Bezwaar maken is nog niet mogelijk. Dit kan pas zodra er een besluit is genomen over de aanvraag.

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