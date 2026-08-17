Bodem wordt gesaneerd aan de Potendreef in Roosendaal

In Roosendaal is een melding gedaan voor het saneren van vervuilde bodem aan de Potendreef. Het gaat om meer dan 25 kubieke meter grond die een kwaliteit heeft boven de interventiewaarde. De melding is op 12 augustus afgehandeld.

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Op de Potendreef in Roosendaal wordt bodem gesaneerd vanwege vervuiling die boven de interventiewaarde ligt. Dit betekent dat de kwaliteit van de grond niet voldoet aan de normen en dat deze moet worden aangepakt. Het gaat hierbij om een hoeveelheid van meer dan 25 kubieke meter.

De melding is op 12 augustus afgehandeld en kan niet worden ingezien. Ook is het niet mogelijk om bezwaar te maken of beroep in te stellen tegen deze melding. Saneringen zoals deze zijn verplicht om schade aan het milieu te beperken.