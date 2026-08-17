Melding milieubelastende activiteiten bij Rijk Zwaan in Fijnaart

Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel in Fijnaart heeft een melding gedaan voor diverse milieubelastende activiteiten. Het gaat onder meer om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het opslaan van diesel.

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Het bedrijf Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel, gevestigd aan de Eerste Kruisweg 9 in Fijnaart, heeft op 26 maart 2026 een melding ingediend onder het Besluit activiteiten leefomgeving. De melding is op 13 augustus 2026 afgehandeld.

De activiteiten omvatten onder andere het aanmaken en transporteren van gewasbeschermingsmiddelen, biociden en bladmeststoffen via vaste leidingen, het opslaan van diesel, en het composteren van groenafval. Ook het reinigen van verpakkingen en het gebruik van assimilatiebelichting vallen onder de gemelde activiteiten.

Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze melding. De melding ligt niet ter inzage.