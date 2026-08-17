Termijn omgevingsvergunning Egel 9 in Veldhoven verlengd

De gemeente Veldhoven heeft de termijn voor een vergunningsaanvraag aan de Egel 9 verlengd met maximaal zes weken. Het gaat om een bouwplan waarbij de garage wordt uitgebreid en verbonden met de woning.

Gevonden voor jou

Het verlengingsbesluit is op 13 augustus 2026 genomen. De aanvraag betreft het doorbreken van de muur tussen de garage en de woning, en het uitbreiden van de garage met een aanbouw.

Het adres waar het om gaat is Egel 9, 5509 RM in Veldhoven. De verlenging is alleen een kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er kan op dit moment geen bezwaar worden gemaakt.