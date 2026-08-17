Melding graafwerkzaamheden Julianastraat in Veldhoven

In Veldhoven is een melding gedaan voor graafwerkzaamheden aan de Julianastraat. Hanab Distribution B.V. gaat daar tijdelijk grond uitnemen vanwege het leggen van een kabel.

Gevonden voor jou

Het gaat om werkzaamheden waarbij grond met een kwaliteit boven de interventiewaarde tijdelijk wordt verwijderd. Dit is nodig om een kabel aan te leggen. De melding is op 10 augustus ingediend bij de gemeente Veldhoven.

Een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is een kennisgeving waar geen bezwaar tegen gemaakt kan worden. Het project staat geregistreerd onder zaaknummer Z-2026-012927.