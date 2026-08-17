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Ontheffing voor gebruik openbare ruimte in Best

Vandaag om 09:58

Burgemeester en wethouders van Best hebben een ontheffing verleend voor het plaatsen van kabelgoottegels aan de Dr. H. Mollerstraat 21.

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Het besluit is genomen op 13 augustus 2026 en geldt voor het adres Dr. H. Mollerstraat 21, 5683HN in Best. Het dossiernummer van het besluit is Z2026-00001474.

De ontheffing heeft betrekking op het gebruik van de openbare ruimte voor het aanbrengen van kabelgoottegels. Dit soort tegels wordt vaak geplaatst om kabels veilig onder de grond te geleiden.

Het besluit maakt onderdeel uit van de vergunningsprocedures van de gemeente Best.

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