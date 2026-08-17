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Straatborrel Theresialaan in Vught op 29 augustus aangevraagd
Vandaag om 09:59
Voor de Theresialaan in Vught is een aanvraag ingediend voor een straatborrel op 29 augustus. Deze aanvraag werd op 27 juli ontvangen door de gemeente.
De gemeente Vught heeft een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning. Het gaat om een straatborrel op de Theresialaan, gepland op zaterdag 29 augustus 2026.
De aanvraag is op 27 juli binnengekomen bij burgemeester en wethouders van Vught. Het evenement staat geregistreerd onder nummer Z26 - 311099.
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