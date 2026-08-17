Maatwerkvoorschriften opgelegd aan autofabriek in Rucphen

De gemeente Rucphen heeft maatwerkvoorschriften vastgesteld voor de Nederlandse Auto-Fitting Fabriek "Naff". Het besluit betreft externe veiligheid en is op 13 augustus verzonden.

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De Nederlandse Auto-Fitting Fabriek "Naff" aan de Nijverheidsstraat in Rucphen heeft te maken gekregen met een ambtshalve besluit van burgemeester en wethouders. Dit besluit legt maatwerkvoorschriften op die specifiek gericht zijn op externe veiligheid.

Het besluit is genomen op basis van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), artikel 2.11 en 2.13. Hoewel er geen aanvraagdatum is genoemd, is het besluit op 13 augustus 2026 verzonden. Het zaaknummer dat hierbij hoort is Z2026-00015011.

Volgens de gemeente zijn de stukken digitaal beschikbaar via officiële bekendmakingen. Deze publicatie bevat alle relevante documenten voor wie meer wil weten over de details van het besluit.