Gesloten bodemenergiesysteem gepland in Uden

Burgemeester en wethouders van Maashorst hebben een melding ontvangen voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem aan Lentemorgen 16 in Uden.

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De melding is op 28 juli 2026 ingediend bij de gemeente Maashorst. Het gaat om een gesloten bodemenergiesysteem, een installatie waarmee warmte en kou uit de bodem wordt gebruikt voor energieopwekking. De locatie van het project is Lentemorgen 16, in Uden.

Het DSO-kenmerk van deze melding is 2026072800680 en het zaaknummer Z/511809. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.