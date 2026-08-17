Live muziek op terras Fegore Hof van Heden in Bergeijk

Op diverse data organiseert Fegore Hof van Heden in Bergeijk live muziek op het terras. Deze evenementen vinden plaats tussen augustus en december 2026.

Gevonden voor jou

In Bergeijk heeft Fegore Hof van Heden toestemming gekregen om live muziek te organiseren op het terras aan de Witrijt 10. De muziekoptredens zijn gepland op acht middagen: 23 en 30 augustus, 20 en 27 september, 4 oktober, en 11, 29 november en 13 december 2026. De optredens duren telkens van twee uur tot zeven uur.

De gemeente heeft laten weten dat de melding voor deze incidentele festiviteiten akkoord is en dat de activiteiten uitgevoerd mogen worden. Het betreft een evenement waarbij geluid geproduceerd wordt. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingediend tegen deze melding.