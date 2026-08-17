Woning in Eethen mag worden verbouwd en uitgebreid

De gemeente Altena heeft toestemming gegeven voor het verbouwen en uitbreiden van een woning aan de Kleibergsestraat in Eethen.

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De omgevingsvergunning voor de woning aan Kleibergsestraat 38 in Eethen is op 13 augustus 2026 verleend. Hierdoor mag de woning worden aangepast en uitgebreid. Het besluit kan invloed hebben op de omgeving, zoals uitzicht of gebruik van grond.

Met een omgevingsvergunning geeft de gemeente toestemming voor bouw- of aanpassingsplannen. Het gaat hier om een officieel besluit dat is vastgelegd en openbaar gemaakt. Eventuele bezwaren tegen deze vergunning moeten binnen zes weken na de genoemde verzenddatum worden ingediend.