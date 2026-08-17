Hilvarenbeek verleent vergunning voor het kappen van een boom

In Hilvarenbeek is een vergunning verleend voor het kappen van een boom aan de Westrik 6. Het besluit is op 12 augustus 2026 verstuurd door het gemeentebestuur.

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Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek heeft besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het verwijderen van een boom. De locatie betreft Westrik 6, een adres in Hilvarenbeek. Het besluit is onderdeel van een reguliere procedure.

De vergunning is op 12 augustus 2026 verzonden en heeft kenmerk 1063046. Het gaat specifiek om het kappen van de boom of het vellen van een houtopstand. Meer informatie over het besluit kan worden opgevraagd bij de gemeente Hilvarenbeek.