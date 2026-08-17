Hilvarenbeek geeft groen licht voor Vidar Introductieweek

De Vidar Introductieweek mag doorgaan in Hilvarenbeek. De gemeente heeft een vergunning verleend voor het evenement, dat van dinsdag 18 tot en met vrijdag 21 augustus plaatsvindt op het terrein van T.S.R. Vidar.

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Het evenement, ook bekend als de TOP week 2026, wordt georganiseerd op het adres Beekse Bergen 5. Tijdens de dagen zijn er verschillende activiteiten gepland, zoals versterkte muziek en het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken. De vergunning bevat ook regels voor het maximale geluidsniveau, afhankelijk van het tijdstip.

De festiviteiten starten op dinsdag 18 augustus om twaalf uur ’s middags en eindigen vrijdag 21 augustus om vijf uur ’s ochtends, verspreid over diverse tijdsblokken. Zo is het evenement op woensdag toegestaan tot drie uur ’s nachts en op donderdag tot zes uur ’s avonds.

De verzenddatum van de verleende vergunning was 13 augustus 2026 en heeft zaaknummer 1063890.