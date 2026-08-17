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Bouwaanvraag in Hilvarenbeek: windverband wordt vervangen
Vandaag om 10:11
In Hilvarenbeek is een vergunning aangevraagd voor het vervangen van een windverband door een portaal aan de Tilburgseweg 41. De aanvraag is op 12 augustus bij de gemeente ingediend.
De bouwactiviteit betreft een technische aanpassing aan een pand aan de Tilburgseweg in Hilvarenbeek. Het vervangen van een windverband door een portaal maakt deel uit van de aanvraag.
De aanvraag heeft kenmerknummer 1067832 en is ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek. Het is nog wachten op goedkeuring voordat verdere stappen kunnen worden gezet.
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