Nirwana Tuinfeest ontvangt Zilveren Gemeentepenning

Het Nirwana Tuinfeest in Lierop heeft een Zilveren Gemeentepenning ontvangen. De onderscheiding werd donderdagavond uitgereikt ter ere van het 50-jarig jubileum van het festival.

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Het festival Nirwana Tuinfeest bestaat vijftig jaar en is in die tijd uitgegroeid tot een begrip in de regio. Jaarlijks trekt het evenement in Lierop meer dan 17.000 bezoekers. De groei en het succes zijn te danken aan de inzet van ruim 600 vrijwilligers, sponsoren en andere betrokken partijen.

De Zilveren Gemeentepenning is een blijk van waardering van de gemeente Someren. Met deze onderscheiding wil de gemeente iedereen eren die zich de afgelopen vijftig jaar heeft ingezet voor het festival. Het evenement brengt al generaties lang mensen samen en is daarmee een belangrijke traditie voor de gemeenschap.

Een halve eeuw aan herinneringen

Het Nirwana Tuinfeest is niet alleen een muziekfestival, maar ook een sociaal bindmiddel. Burgemeester Dilia Blok benadrukt dat sommige tradities onderdeel worden van het DNA van een gemeenschap. Het festival zorgt volgens haar voor verbinding tussen generaties en creëert herinneringen die blijvend zijn.

De organisatie van Nirwana Tuinfeest mag deze bijzondere mijlpaal vieren met de prestigieuze penning als erkenning voor hun jarenlange inzet. Het festival blijft een belangrijk evenement voor Lierop en de regio.