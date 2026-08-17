Straat BBQ in Rijen krijgt vergunning

De Straat BBQ in de Suze Groenewegstraat in Rijen heeft een evenementenvergunning gekregen. Het feest vindt plaats op zaterdag 26 september van twaalf uur ’s middags tot tien uur ’s avonds.

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De vergunning is op 13 augustus verleend en geldt voor het deel van de straat bij huisnummers 8 tot en met 18. Bewoners kunnen zich die dag opmaken voor een gezellige buurtbarbecue.

De Suze Groenewegstraat wordt de locatie van het evenement, waar buurtbewoners samenkomen voor een dag vol eten en gezelligheid. Dit soort vergunningen valt onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten.